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Berghütte kaufen in Trimiklini, Zypern

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1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Trimiklini, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Trimiklini, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 113 m²
In der ruhigen Bergdorf Trimiklini gelegen, bietet diese charmante gelistete Steinhaus (ca. …
$246,720
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