Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Trachoni Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Trachoni Municipality, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 360 m²
Dies ist ein 5 Schlafzimmer freistehendes Haus mit einer inneren überdachten Fläche von 360m…
$2,881
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung
Trachoni Municipality, Zypern
Fläche 1 000 m²
Warehouse in Trachoni in Limassol ist ab sofort verfügbar. Es hat überdachte Fläche 1000 Qua…
$1,037
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Trachoni Municipality, Zypern

mit Garten
Realting.com
Gehen