  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Trachoni Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Garten

Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Trachoni Municipality, Zypern

Wohnung 5 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 360 m²
Dies ist ein 5 Schlafzimmer freistehendes Haus mit einer inneren überdachten Fläche von 360m…
$2,881
pro Monat
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
