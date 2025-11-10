Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Telliria Community Cluster, Zypern

10 immobilienobjekte total found
Wohnung in Kato Pyrgos, Zypern
Kato Pyrgos, Zypern
This 900-square-meter plot in Kato Pyrgos, Nicosia, falls under Zone H2b, which allows for a…
$87,091
Wohnung in Pachyammos, Zypern
Pachyammos, Zypern
Land of 1598sqm in a walking distance to the sea . With building density 90% , coverag…
$203,212
Wohnung in Kato Pyrgos, Zypern
Kato Pyrgos, Zypern
Residential land of 4683sqm located in KatoPyrgosof Nicosia with the following features…
$348,363
Wohnung in Pigenia, Zypern
Pigenia, Zypern
We are excited to present two adjacent plots of land in Pigenia, (Pyrgos ) a picturesque vil…
$313,527
Wohnung in Pachyammos, Zypern
Pachyammos, Zypern
New reduce price for quick sale! Only 29.500 euros! Residential land is available for sale…
$34,256
Wohnung in Pigenia, Zypern
Pigenia, Zypern
Residential land of 8027sqm in Pigenia with the following features: Building density:45% …
$232,242
Wohnung in Kato Pyrgos, Zypern
Kato Pyrgos, Zypern
Residential land of 5500 sqmwith building density 90%, coverage 50% and 2 floors allowance w…
$267,078
Wohnung in Pigenia, Zypern
Pigenia, Zypern
Residential land of 7358sqm located in Pigeniawith the following features: Building dens…
$232,242
Wohnung in Pachyammos, Zypern
Pachyammos, Zypern
This breathtaking residential land in Pachyammos, Nicosia, offers the perfect blend of natur…
$290,302
Wohnung in Kokkina, Zypern
Kokkina, Zypern
Welcome to one of Cyprus’s most coveted coastal treasures: a privileged seafront plot in Pac…
$749,178
