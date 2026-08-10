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Villen am Meer in Peyia, Zypern

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11 immobilienobjekte total found
Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 293 m²
INFINITY — Luxurious Four-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$762,770
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 800 m²
INFINITY — Luxurious Five-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$1,64M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Luxuriöse Villa zum Verkauf in Seehöhlen, Peyia, Paphos Diese atemberaubende, modern gestal…
$1,74M
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TekceTekce
Villa 6 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 6 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 255 m²
Etagenzahl 3
Hoch oben auf den malerischen Hügeln des Dorfes Peyia gelegen, bietet das Villenprojekt Peyi…
$909,376
MwSt.
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Bauherr
Stasis Estates
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Luxuriöse Villa zum Verkauf in Seehöhlen, Peyia, Paphos Diese atemberaubende, modern gestal…
$1,74M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 000 m²
For sale: Contemporary 4–5-bedroom villa in Jewel of the Seacaves, Sea Caves, Paphos. This s…
$2,88M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 426 m²
Diese Residenzen bilden eine sorgfältig gestaltete Sammlung moderner Villen, die auf Raum, K…
$2,59M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 426 m²
Diese Residenzen bilden eine sorgfältig gestaltete Sammlung moderner Villen, die auf Raum, K…
$2,59M
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Villa 4 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 4 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Peyia, Paphos, Zypern
$469,494
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Villa 4 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 4 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 430 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Peyia, Paphos, Zypern
$2,93M
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Villa 5 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 5 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 212 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Peyia, Paphos, Zypern
$711,849
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