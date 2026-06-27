Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Bezirk Paphos
  4. Langfristige Vermietung
  5. Garten

Monatliche Miete für Gewerbeimmobilien mit Garden in Bezirk Paphos, Zypern

;
Paphos
48
Gewerbefläche Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 3 771 m² in Paphos, Zypern
Gewerbefläche 3 771 m²
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 3 771 m²
Dieses prächtige Gebäude ist mit einem markanten architektonischen Merkmal entworfen, das es…
$30,980
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Bezirk Paphos

büros
laden

Immobilienangaben in Bezirk Paphos, Zypern

mit Bergblick
mit Meerblick
Realting.com
Gehen