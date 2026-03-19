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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Paphos, Zypern

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36 immobilienobjekte total found
Büro 600 m² in Paphos, Zypern
Büro 600 m²
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 600 m²
Wir freuen uns, einen geräumigen und modernen Büroraum im Herzen von Paphos zu präsentieren,…
$8,849
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Büro 300 m² in Paphos, Zypern
Büro 300 m²
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Ein geräumiges und voll möbliertes Zweigeschoss-Büro im Herzen von Paphos, entworfen, um dyn…
$8,044
pro Monat
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Büro 260 m² in Paphos, Zypern
Büro 260 m²
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Dieses Büro befindet sich in der Nähe des Zentrums von Paphos. Ein gepflegtes Gebäude im Ze…
$2,954
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Büro 220 m² in Paphos, Zypern
Büro 220 m²
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Zur Miete erhältlich: Ein modernes, geräumiges Büro im ersten Stock eines gepflegten Gebäude…
$1,769
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Büro 113 m² in Paphos, Zypern
Büro 113 m²
Paphos, Zypern
Fläche 113 m²
Geräumige Bürofläche zur Miete im ersten Stock eines gepflegten Gebäudes im Herzen von Pafos…
$2,328
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Geschäft 93 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 93 m²
Paphos, Zypern
Fläche 93 m²
Platz zur Miete in Paphos Zentrum. Die Innenfläche ist 58m2 Erdgeschoss und 35mq.m.mezzanin…
$1,450
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Büro 142 m² in Paphos, Zypern
Büro 142 m²
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 142 m²
Vermieten: Dieses geräumige Erdgeschoss-Eigentum zur Miete in Paphos bietet 142 m2 Innenrau…
$4,058
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Büro 500 m² in Paphos, Zypern
Büro 500 m²
Paphos, Zypern
Fläche 500 m²
BRAND NEW AND READY TO MOVE IN - LUXURIUS OFFICES SPACES TO LET Total available space 130…
$17,657
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Ein moderner dreistufiger Büroraum mit einer Gesamtfläche von 170 qm, ideal für Unternehmen,…
$3,441
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Büro 207 m² in Paphos, Zypern
Büro 207 m²
Paphos, Zypern
Fläche 207 m²
Zur Miete: Ein schlüsselfertiger Büroraum zur Miete in Agios Pavlos, der 207 m2 Innenfläche…
$4,650
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Geschäft 150 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 150 m²
Paphos, Zypern
Fläche 150 m²
Zur Miete ist ein geräumiger Shop mit einer Innenfläche von 150 Quadratmetern, befindet sich…
$4,041
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Geschäft 110 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 110 m²
Paphos, Zypern
Fläche 110 m²
Zur Miete ist ein gepflegtes Geschäft mit einer Innenfläche von 110 Quadratmetern, im Erdges…
$1,163
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Ein modernes, komplett renoviertes 80 qm zweistöckiges Büro zur Miete in einer zentralen Lag…
$1,376
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Büro 83 m² in Paphos, Zypern
Büro 83 m²
Paphos, Zypern
Fläche 83 m²
Büro zu vermieten in Central Area. Neben dem Gericht. Gehen Sie in die fertige ASAP. Es gibt…
$1,177
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Büro 150 m² in Paphos, Zypern
Büro 150 m²
Paphos, Zypern
Fläche 150 m²
Entdecken Sie einen renommierten Büroraum zur Miete in einem hochmodernen Smart Building, pe…
$7,635
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Büro 170 m² in Paphos, Zypern
Büro 170 m²
Paphos, Zypern
Fläche 170 m²
Dieser Büroraum befindet sich im Zentrum von Paphos. Einführung einer flexiblen und geräumi…
$4,022
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Büro 191 m² in Paphos, Zypern
Büro 191 m²
Paphos, Zypern
Fläche 191 m²
Zur Miete: moderner Büroraum mit einer Gesamtfläche von 191 m2, günstig im ersten Stock. Die…
$2,881
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Büro 95 m² in Paphos, Zypern
Büro 95 m²
Paphos, Zypern
Fläche 95 m²
Zur Miete: Spaciours Büro Schritt im Herzen von Pafos, bietet 95 Quadratmeter Innenfläche. D…
$1,978
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Büro 277 m² in Paphos, Zypern
Büro 277 m²
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 277 m²
Zur Miete: Moderne Bürofläche im Herzen von Pafos, bietet eine großzügige Innenfläche von 27…
$4,033
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Büro 500 m² in Paphos, Zypern
Büro 500 m²
Paphos, Zypern
Fläche 500 m²
BRAND NEW UND READY TO MOVE IN - LUXURIUS OFFICES SPACs to LET 3 FLOORS VERFÜGBAR (von 500M…
$17,285
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Büro 207 m² in Paphos, Zypern
Büro 207 m²
Paphos, Zypern
Fläche 207 m²
Zur Miete: Ein schlüsselfertiger Büroraum zur Miete in Agios Pavlos, der 207 m2 Innenfläche…
$4,650
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Büro 170 m² in Paphos, Zypern
Büro 170 m²
Paphos, Zypern
Fläche 170 m²
Zur Miete: Entdecken Sie ein helles und geräumiges Erdgeschossbüro zur Miete in Agios Theod…
$2,910
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Gewerbefläche 3 771 m² in Paphos, Zypern
Gewerbefläche 3 771 m²
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 3 771 m²
Dieses prächtige Gebäude ist mit einem markanten architektonischen Merkmal entworfen, das es…
$30,980
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Büro 124 m² in Paphos, Zypern
Büro 124 m²
Paphos, Zypern
Fläche 124 m²
Zur Miete: Moderne Bürofläche von 124 m2 im obersten Stock, mit Aufzug erreichbar. Dieses he…
$3,111
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Büro 150 m² in Paphos, Zypern
Büro 150 m²
Paphos, Zypern
Fläche 150 m²
Entdecken Sie einen renommierten Büroraum zur Miete in einem hochmodernen Smart Building, pe…
$7,605
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Büro 500 m² in Paphos, Zypern
Büro 500 m²
Paphos, Zypern
Fläche 500 m²
BRAND NEW UND READY TO MOVE IN - LUXURIUS OFFICES SPACs to LET 3 FLOORS VERFÜGBAR (von 500M…
$17,285
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Büro 277 m² in Paphos, Zypern
Büro 277 m²
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 277 m²
Zur Miete: Moderne Bürofläche im Herzen von Pafos, bietet eine großzügige Innenfläche von 27…
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Büro 480 m² in Paphos, Zypern
Büro 480 m²
Paphos, Zypern
Fläche 480 m²
Stockwerk 4
Moderne Bürofläche im Herzen von Pafos City Center, bietet eine renommierte und hoch zugängl…
$14,126
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Büro 170 m² in Paphos, Zypern
Büro 170 m²
Paphos, Zypern
Fläche 170 m²
Zur Miete: Entdecken Sie ein helles und geräumiges Erdgeschossbüro zur Miete in Agios Theod…
$2,913
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Geschäft 110 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 110 m²
Paphos, Zypern
Fläche 110 m²
Hauptmerkmale: Perfekte Lage für touristisch ausgerichtetes Geschäft. Voll möbliert Überdach…
$2,907
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