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Langzeitmiete von Gewerbeimmobilien in Bezirk Paphos, Zypern

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Paphos
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56 immobilienobjekte total found
Büro 230 m² in Agios Georgios, Zypern
Büro 230 m²
Agios Georgios, Zypern
Fläche 230 m²
Stockwerk 1
Dieses helle und geräumige Büro im ersten Stock befindet sich in einem sehr vorteilhaften Be…
$5,677
pro Monat
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Geschäft 140 m² in Polis Chrysochous, Zypern
Geschäft 140 m²
Polis Chrysochous, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Geräumige Erdgeschoss-Shop zu vermieten mit einer Gesamtfläche von 140 Quadratmetern. (Groun…
$979
pro Monat
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Büro 142 m² in Paphos, Zypern
Büro 142 m²
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 142 m²
Vermieten: Dieses geräumige Erdgeschoss-Eigentum zur Miete in Paphos bietet 142 m2 Innenrau…
$4,029
pro Monat
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Büro 124 m² in Paphos, Zypern
Büro 124 m²
Paphos, Zypern
Fläche 124 m²
Zur Miete: Moderne Bürofläche von 124 m2 im obersten Stock, mit Aufzug erreichbar. Dieses he…
$3,111
pro Monat
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Büro 160 m² in Tala, Zypern
Büro 160 m²
Tala, Zypern
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Zur Miete steht ein geräumiger, schlüsselfertiger Büroraum im Herzen von Pafos zur Verfügung…
$1,406
pro Monat
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Geschäft in Paphos, Zypern
Geschäft
Paphos, Zypern
Büro/Shop Nr. 5 Mit einer Gesamtfläche von 80 qm bietet Office/Shop Nr. 5 40 qm im Erdgesch…
$1,251
pro Monat
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Gewerbefläche 3 771 m² in Paphos, Zypern
Gewerbefläche 3 771 m²
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 3 771 m²
Dieses prächtige Gebäude ist mit einem markanten architektonischen Merkmal entworfen, das es…
$30,980
pro Monat
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Geschäft 93 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 93 m²
Paphos, Zypern
Fläche 93 m²
Platz zur Miete in Paphos Zentrum. Die Innenfläche ist 58m2 Erdgeschoss und 35mq.m.mezzanin…
$1,450
pro Monat
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Lager 400 m² in Agia Varvara, Zypern
Lager 400 m²
Agia Varvara, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Zur Miete: Geräumiges Lager in Agia Varvara Pafou, mit 400 Quadratmetern Innenfläche im Erdg…
$2,886
pro Monat
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Büro 500 m² in Paphos, Zypern
Büro 500 m²
Paphos, Zypern
Fläche 500 m²
BRAND NEW UND READY TO MOVE IN - LUXURY OFFICES SPACs to LET 600m2 Gesamtfläche x €25 pro m…
$17,577
pro Monat
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Büro 260 m² in Paphos, Zypern
Büro 260 m²
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Dieses Büro befindet sich in der Nähe des Zentrums von Paphos. Ein gepflegtes Gebäude im Ze…
$2,954
pro Monat
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Büro 277 m² in Paphos, Zypern
Büro 277 m²
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 277 m²
Zur Miete: Moderne Bürofläche im Herzen von Pafos, bietet eine großzügige Innenfläche von 27…
$4,033
pro Monat
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Büro 95 m² in Paphos, Zypern
Büro 95 m²
Paphos, Zypern
Fläche 95 m²
Zur Miete: Spaciours Büro Schritt im Herzen von Pafos, bietet 95 Quadratmeter Innenfläche. D…
$1,978
pro Monat
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Büro 191 m² in Paphos, Zypern
Büro 191 m²
Paphos, Zypern
Fläche 191 m²
Zur Miete: moderner Büroraum mit einer Gesamtfläche von 191 m2, günstig im ersten Stock. Die…
$2,881
pro Monat
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Büro 120 m² in Paphos, Zypern
Büro 120 m²
Paphos, Zypern
Fläche 120 m²
Prime voll möblierte Büro zur Miete im Bereich Agios Theodoros von Paphos — schlüsselfertige…
$3,413
pro Monat
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Büro 113 m² in Paphos, Zypern
Büro 113 m²
Paphos, Zypern
Fläche 113 m²
Zur Miete: ein geräumiges und funktionales Büro im obersten Stock eines gepflegten Gebäudes …
$2,328
pro Monat
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Büro 300 m² in Paphos, Zypern
Büro 300 m²
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Ein geräumiges und voll möbliertes Zweigeschoss-Büro im Herzen von Paphos, entworfen, um dyn…
$7,788
pro Monat
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Etagenzahl 9
Die Entwicklung umfasst FIVE-Plots. Das erste Grundstück wurde für den Bau des Gebäudes verw…
$31,360
pro Monat
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Ein modernes, komplett renoviertes 80 qm zweistöckiges Büro zur Miete in einer zentralen Lag…
$1,365
pro Monat
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Büro 150 m² in Paphos, Zypern
Büro 150 m²
Paphos, Zypern
Fläche 150 m²
Entdecken Sie einen renommierten Büroraum zur Miete in einem hochmodernen Smart Building, pe…
$7,605
pro Monat
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Büro 300 m² in Paphos, Zypern
Büro 300 m²
Paphos, Zypern
Fläche 300 m²
Dreistöckiges Bürogebäude mit Parkplatz im Zentrum von Paphos – Agios Theodoros. 300 qm Gesa…
$8,711
pro Monat
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Büro
Paphos, Zypern
Stockwerk 2
Premium Office Spaces zum Verkauf in Paphos Entdecken Sie eine außergewöhnliche Gelegenheit…
$3,136
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Büro 207 m² in Paphos, Zypern
Büro 207 m²
Paphos, Zypern
Fläche 207 m²
Zur Miete: Ein schlüsselfertiger Büroraum zur Miete in Agios Pavlos, der 207 m2 Innenfläche…
$3,406
pro Monat
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Stockwerk 2
Handelsbüro im Zentrum von Paphos • Zentrale Lage mit allen wichtigen Annehmlichkeiten in de…
$7,383
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Büro 170 m² in Paphos, Zypern
Büro 170 m²
Paphos, Zypern
Fläche 170 m²
Dieser Büroraum befindet sich im Zentrum von Paphos. Einführung einer flexiblen und geräumi…
$4,022
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Stockwerk 2
Büro 202 – 2. Stock Office ist eine gut ausgestattete kommerzielle Suite im 2. Stock des Geb…
$4,530
pro Monat
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Büro
Paphos, Zypern
Ein moderner dreistufiger Büroraum mit einer Gesamtfläche von 170 qm, ideal für Unternehmen,…
$2,620
pro Monat
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Büro 280 m² in Paphos, Zypern
Büro 280 m²
Paphos, Zypern
Fläche 280 m²
Vielfältige 280 qm Bürofläche zur Miete im Agios Theodoros Bereich von Paphos – ideal für Un…
$5,688
pro Monat
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Büro in Agios Georgios, Zypern
Büro
Agios Georgios, Zypern
Stockwerk 4
Büro zur Miete — ABC Gebäude, 4. Stock Elegantes, helles Büro von 88 m2 plus eine 33 m2 verg…
$2,323
pro Monat
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Büro 500 m² in Paphos, Zypern
Büro 500 m²
Paphos, Zypern
Fläche 500 m²
BRAND NEW UND READY TO MOVE IN - LUXURY OFFICES SPACs to LET 600m2 Gesamtfläche x €25 pro m…
$17,577
pro Monat
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