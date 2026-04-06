Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Paphos
  4. Langfristige Vermietung
  5. Restaurant, Café

Langfristige Miete von Restaurants in Paphos, Zypern

Restaurant, Café Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Restaurant, Café 53 m² in Paphos, Zypern
Restaurant, Café 53 m²
Paphos, Zypern
Fläche 53 m²
Zur Miete: Erhältlich ist ein gut gepflegtes Erdgeschoss-Restaurant in Pafos, das eine ausg…
$2,533
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen