  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Paphos
  4. Langfristige Vermietung
  5. Stadthaus

Langfristige Miete von Reihenhäuser in Paphos, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Stadthaus 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Stadthaus 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Townhouse for rent in the Kato Paphos area. The property features two bedrooms and a family…
$1,277
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Stadthaus 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Stadthaus 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Welcome to this charming two-bedroom townhouse for rent in the popular Tombs of the Kings ar…
$1,393
pro Monat
Eine Anfrage stellen
