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Monatliche Miete für Gewerbeimmobilien mit Meerblick in Paphos, Zypern

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Büro 150 m² in Paphos, Zypern
Büro 150 m²
Paphos, Zypern
Fläche 150 m²
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Büro 124 m² in Paphos, Zypern
Büro 124 m²
Paphos, Zypern
Fläche 124 m²
Zur Miete: Moderne Bürofläche von 124 m2 im obersten Stock, mit Aufzug erreichbar. Dieses he…
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Büro 150 m² in Paphos, Zypern
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Paphos, Zypern
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