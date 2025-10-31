Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für wohnungen mit Meerblick in Paphos, Zypern

5 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Welcome to your perfect urban sanctuary! This furnished apartment offers an ideal blend of c…
$1,393
pro Monat
Wohnung 5 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
For rent: This spacious semi-detached house offers 250 m2 of comfortable living space in a s…
$4,877
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
This 2 bedroom 1 bathroom furnished sea view apartment is located in the center of Paphos, c…
$1,742
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
This 2 bedroom 1 bathroom furnished apartment is located in the center of Paphos, close to …
$1,684
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Welcome to your perfect urban sanctuary! This unfurnished apartment offers an ideal blend of…
$1,626
pro Monat
Immobilienangaben in Paphos, Zypern

mit Garten