Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Paphos, Zypern

4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Available for rent is a key-ready, modern maisonette with a spacious internal area of 104 m²…
$2,090
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Luxurious New 2-Bed Apartment with Breathtaking Views. Ideally situated in a central locatio…
$1,742
pro Monat
Wohnung in Paphos, Zypern
Wohnung
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 3 771 m²
This superb building is designed with a distinctive architectural feature, setting it apart…
$31,353
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
For rent: This stylish, fully furnished maisonette offers 90 m² of modern living space in …
$1,684
pro Monat
