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Villen zur Langzeitmiete in Pachna, Zypern

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4-Schlafzimmer-Villa in Pachna, Zypern
4-Schlafzimmer-Villa
Pachna, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Eine geräumige Villa mit vier Schlafzimmern im traditionellen Weindorf Pachna, in der Landsc…
$1,389
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