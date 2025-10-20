Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Oroklini
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Oroklini, Zypern

4 immobilienobjekte total found
Studio in Oroklini, Zypern
Studio
Oroklini, Zypern
Fläche 40 m²
Das Hotel liegt in kurzer Entfernung vom Stadtzentrum von Larnaca und dem geschäftigen inter…
$148,851
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Studio in Oroklini, Zypern
Studio
Oroklini, Zypern
Fläche 40 m²
Das Hotel liegt in kurzer Entfernung vom Stadtzentrum von Larnaca und dem geschäftigen inter…
$148,851
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Studio in Oroklini, Zypern
Studio
Oroklini, Zypern
Fläche 40 m²
Das Hotel liegt in kurzer Entfernung vom Stadtzentrum von Larnaca und dem geschäftigen inter…
$148,851
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Tut TravelTut Travel
Studio in Oroklini, Zypern
Studio
Oroklini, Zypern
Fläche 40 m²
Das Hotel liegt in kurzer Entfernung vom Stadtzentrum von Larnaca und dem geschäftigen inter…
$148,851
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen