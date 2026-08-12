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Mehrstöckige Wohnungen am Meer in Zypern

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Stockwerk 1/2
D203 – 2 Schlafzimmer | 3 Badezimmer | 104 m2 Innen + 29 m2 Überdachte Veranda Gesamtfläche:…
$714,405
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 553 m²
Stockwerk 34/2
Sky Duplex One Tower Limassol Exclusively occupying levels 31 to 34, our three and four-b…
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