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Bungalows in Monagri, Zypern

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Bungalow in Monagri, Zypern
Bungalow
Monagri, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 212 m²
Diese gemütliche Villa bietet eine ideale Kombination aus Privatsphäre, Komfort und moderner…
$1,38M
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Immobilienangaben in Monagri, Zypern

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