Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Limassol District
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Meerblick

Duplexes am Meer in Limassol District, Zypern

Limassol
9
Koinoteta Agiou Tychona
4
Germasogeia
16
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
3 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 274 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$7,23M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
The Only Luxury Apartments on the Sea in the Mediterranean The final and most exclusive res…
$4,53M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 261 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$6,42M
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Limassol District, Zypern

mit Garten
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen