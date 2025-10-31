Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Duplexes mit Bergblick kaufen in Limassol District, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 228 m²
For sale is a spacious off-plan duplex located in the peaceful area of Prodromos. This prope…
$3,06M
