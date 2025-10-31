Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Doppelhaus mit Garten kaufen in Limassol District, Zypern

Limassol
9
Koinoteta Agiou Tychona
4
Germasogeia
16
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,97M
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Available 3 bedroom duplex penthouse with a roof garden. The apartment has covered areas 125…
$1,77M
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 274 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$7,23M
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 109 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,32M
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
The Only Luxury Apartments on the Sea in the Mediterranean The final and most exclusive res…
$4,53M
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 228 m²
For sale is a spacious off-plan duplex located in the peaceful area of Prodromos. This prope…
$3,06M
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,22M
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,14M
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 261 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$6,42M
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 337 m²
Rising above Limassol’s skyline, this unique 23-floor residential high-rise redefines luxury…
$3,83M
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
For sale: Discover this modern off-plan duplex penthouse, offering a spacious internal area …
$754,786
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 98 m²
For sale is a charming duplex located in the desirable area of Potamos Germasogeias. This we…
$754,786
