  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Limassol District
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow
  6. Garten

Bungalow mit Garten kaufen in Limassol District, Zypern

6 immobilienobjekte total found
Bungalow in Pissouri Municipality, Zypern
Bungalow
Pissouri Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Ideally nestled on the highest hilltop of Pissouri village overlooking Pissouri Bay, one of …
$551,575
Bungalow in Pissouri Municipality, Zypern
Bungalow
Pissouri Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Ideally nestled on the highest hilltop of Pissouri village overlooking Pissouri Bay, one of …
$532,995
Bungalow in Louvaras, Zypern
Bungalow
Louvaras, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Discover this exceptional 6-bedroom detached home, located in the peaceful village of Louvar…
$2,90M
Bungalow in Pissouri Municipality, Zypern
Bungalow
Pissouri Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Ideally nestled on the highest hilltop of Pissouri village overlooking Pissouri Bay, one of …
$615,441
Bungalow in Pissouri Municipality, Zypern
Bungalow
Pissouri Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Ideally nestled on the highest hilltop of Pissouri village overlooking Pissouri Bay, one of …
$521,383
Bungalow in Apsiou, Zypern
Bungalow
Apsiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
The complex is located in the village of Apsiou, in the suburbs of Limassol. This is a truly…
$348,363
Immobilienangaben in Limassol District, Zypern

