  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Phoinikarion
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow

Bungalows in Koinoteta Phoinikarion, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Bungalow in Foinikaria, Zypern
Bungalow
Foinikaria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 400 m²
A quite stunning property on the market, a huge 3 bedroom Bungalow situated in the beautiful…
$2,26M
Bungalow in Foinikaria, Zypern
Bungalow
Foinikaria, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
A modern Bungalow under construction by the owner on a large field of 13,137 sqm. 4 bedrooms…
$1,73M
Immobilienangaben in Koinoteta Phoinikarion, Zypern

