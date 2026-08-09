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Villen mit Pool in Larnaka, Zypern

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11 immobilienobjekte total found
Villa in Larnaka, Zypern
Villa
Larnaka, Zypern
Schlafräume 5
Fläche 259 m²
MYKONOS VILLA — Luxury Five-Bedroom Seaside Residence in Dhekelia, Larnaca MYKONOS VILLA …
$1,45M
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Villa in Larnaka, Zypern
Villa
Larnaka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 709 m²
NOTEAS DOMUS — Contemporary 3+1 Bedroom Villa in Larnaca (Off Plan) NOTEAS DOMUS is a sty…
$1,74M
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Villa 4 zimmer in Larnaka, Zypern
Villa 4 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 4
Fläche 621 m²
Luxusvilla mit vier Schlafzimmern im Bau, Keller, zum Verkauf in der Provinz Agia Fila - Lim…
$2,10M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 3 zimmer in Maroni, Zypern
Villa 3 zimmer
Maroni, Zypern
Zimmer 3
Fläche 151 m²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Thekla - Famagusta…
$453,785
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Villa 5 zimmer in Pervolia, Zypern
Villa 5 zimmer
Pervolia, Zypern
Zimmer 5
Fläche 305 m²
Luxusvilla mit fünf Schlafzimmern im Bau zum Verkauf in Agios Tychonas - Provinz Limassol, m…
$1,84M
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Villa in Pervolia, Zypern
Villa
Pervolia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 228 m²
Etagenzahl 2
Our under-construction project is located in Larnaca's most up-and-coming area only 200meter…
$863,190
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Villa 4 zimmer in Maroni, Zypern
Villa 4 zimmer
Maroni, Zypern
Zimmer 4
Fläche 178 m²
Unabhängiges Luxushaus mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Protaras - Famagust…
$460,454
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Villa 4 zimmer in Maroni, Zypern
Villa 4 zimmer
Maroni, Zypern
Zimmer 4
Fläche 178 m²
Unabhängiges Luxushaus mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Protaras - Famagust…
$455,767
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Villa 3 zimmer in Aradippou, Zypern
Villa 3 zimmer
Aradippou, Zypern
Zimmer 3
Fläche 168 m²
Three bedroom under construction villa for sale in Xylophagou area - Larnaca province. The V…
$247,699
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Villa in Pervolia, Zypern
Villa
Pervolia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 212 m²
Etagenzahl 2
Our under-construction project is located in Larnaca's most up-and-coming area only 200meter…
$805,374
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Villa 8 zimmer in Pervolia, Zypern
Villa 8 zimmer
Pervolia, Zypern
Zimmer 8
Fläche 350 m²
Acht Schlafzimmer zu verkaufen Luxus Villa in Protaras - Provinz Famagusta. Die Villa besteh…
$1,95M
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Immobilienangaben in Larnaka, Zypern

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