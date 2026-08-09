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Penthäuser am Meer in Larnaka, Zypern

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6 immobilienobjekte total found
Penthouse 6 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse 6 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 241 m²
Stockwerk 3/4
Luxuriöses 3-Zimmer-Penthouse in Breeze Residence, Block B, Livadia, Larnaca, Zypern. Off-pl…
$431,211
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Penthouse 3 zimmer in Larnaka, Zypern
Penthouse 3 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$780,213
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Penthouse 3 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse 3 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 3/4
Erleben Sie geräumiges und sicheres Küstenleben in diesem wunderschön gestalteten Zwei-Zimme…
$323,408
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TekceTekce
Penthouse 6 zimmer in Larnaka, Zypern
Penthouse 6 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 108 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$842,856
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 247 m²
Stockwerk 8/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$1,56M
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Penthouse 6 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse 6 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 3/4
Luxuriöses 3-Zimmer-Penthouse in Breeze Residence, Block A, Livadia, Larnaca, Zypern. Off-pl…
$465,254
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Immobilienangaben in Larnaka, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
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