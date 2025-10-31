Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Kourio Municipality, Zypern

Wohnung 6 Schlafzimmer in Sotira Lemesou Municipality, Zypern
Wohnung 6 Schlafzimmer
Sotira Lemesou Municipality, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Mansion renovated with all the extras and equipment ENERGY EFFICIENCY A.It includes 6 rooms …
$5,806
pro Monat
Wohnung 4 Schlafzimmer in Ypsonas Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Lovely four bedroom villa in Ypsonas available for rent, built in two levels. It has interna…
$6,967
pro Monat
Wohnung 8 Schlafzimmer in Kolossi Municipality, Zypern
Wohnung 8 Schlafzimmer
Kolossi Municipality, Zypern
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 940 m²
Built in two corner Plots. Three Floors. Total Built covered area: 940 square meters. Land A…
$9,174
pro Monat
