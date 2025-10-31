Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von wohnungen in Kourio Municipality, Zypern

Ypsonas Municipality
6
Trachoni Municipality
3
11 immobilienobjekte total found
Wohnung 6 Schlafzimmer in Sotira Lemesou Municipality, Zypern
Wohnung 6 Schlafzimmer
Sotira Lemesou Municipality, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Mansion renovated with all the extras and equipment ENERGY EFFICIENCY A.It includes 6 rooms …
$5,806
pro Monat
Wohnung 4 Schlafzimmer in Ypsonas Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Lovely four bedroom villa in Ypsonas available for rent, built in two levels. It has interna…
$6,967
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ypsonas Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
A lovely two-bedroom furnished apartment is available in a modern building located in a quie…
$1,742
pro Monat
Wohnung 4 Schlafzimmer in Episkopi, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Episkopi, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 240 m²
Four bedroom fully furnished house for rent in a quiet residential location of Episkopi. Th…
$2,322
pro Monat
Wohnung 8 Schlafzimmer in Kolossi Municipality, Zypern
Wohnung 8 Schlafzimmer
Kolossi Municipality, Zypern
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 940 m²
Built in two corner Plots. Three Floors. Total Built covered area: 940 square meters. Land A…
$9,174
pro Monat
Wohnung 5 Schlafzimmer in Ypsonas Municipality, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 500 m²
Wonderful 5 bedroom house at Agios Sillas with swimming pool.This house consists of 4 bedroo…
$7,548
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Erimi Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Erimi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Lovely three bedroom apartment located in Erimi is available now. It has internal covered …
$1,626
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Brand new two bedroom apartment in Trachoni near Casino and My Mall is available now. The ap…
$1,452
pro Monat
Wohnung 4 Schlafzimmer in Ypsonas Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 250 m²
The property is located near the general hospital and has excellent links to the highway and…
$3,019
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Ypsonas Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Modern four bedroom House available in Ypsonas. Located in a quiet residential area, this a…
$2,903
pro Monat
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ypsonas Municipality, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
A spacious 70m² ground floor apartment located in a quiet residential area of Ypsoupoli. Enj…
$1,010
pro Monat
Immobilienangaben in Kourio Municipality, Zypern

