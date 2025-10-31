Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Kourio Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Golfplatz

Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Kourio Municipality, Zypern

Ypsonas Municipality
299
Trachoni Municipality
107
Episkopi
22
Sotira Lemesou Municipality
4
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Asomatos Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Asomatos Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
For sale off plan, this modern 2-bedroom apartment offers 77.7 m² of comfortable internal sp…
$396,901
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Asomatos Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Asomatos Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
For sale: Off-plan apartment offering modern living with an internal space of 85 m2. This tw…
$429,648
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Kourio Municipality

penthäuser
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Kourio Municipality, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen