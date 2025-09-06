Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Konia, Zypern

Investition in Konia, Zypern
Investition
Konia, Zypern
Bestehend aus 5 Luxusvillen alle mit Meerblick, als erste Phase, mit einer Auswahl von 3 arc…
$2,86M
Pafos ganze Etage in Konia, Zypern
Pafos ganze Etage
Konia, Zypern
Zimmer 22
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 698 m²
Etagenzahl 3
Ganze Etage — 22 Büros, Innenfläche 630 m² + Veranda 68 m², Gesamtfläche 698 m². Preis ab 3.…
$3,50M
Pafos halbe Etage in Konia, Zypern
Pafos halbe Etage
Konia, Zypern
Zimmer 11
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 349 m²
Etagenzahl 3
Halbe Etage — 11 Büros, Innenfläche 315 m² + Veranda 34 m², Gesamtfläche 349 m². Preis ab 1.…
$1,75M
Pafos gesamtes Gebäude in Konia, Zypern
Pafos gesamtes Gebäude
Konia, Zypern
Zimmer 66
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 2 094 m²
Etagenzahl 3
Gesamtes Bürogebäude — 66 Büros, Innenfläche 1.890 m² + Veranden 204 m², Gesamtfläche 2.094 …
Preis auf Anfrage
