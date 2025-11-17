Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 220 m²
Exceptional Five-Bedroom Villa in Tranquil Pyrgos Countryside is offered fully furnished and…
$6,967
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
An exceptional Ground Floor Residence in One of Cyprus’s Finest Luxury Resorts - The Residen…
$3,484
pro Monat
Wohnung 4 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Lovely house available fully furnished in the quiet village of Pyrgos.  Just 7 minutes drivi…
$5,225
pro Monat
