Monatliche Miete für wohnungen mit Meerblick in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
This furnished two-bedroom apartment is located in the highly desirable Amathountas area, di…
$1,742
pro Monat
Immobilienangaben in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern

