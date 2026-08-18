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Villen in Koinoteta Phoinikarion, Zypern

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Foinikaria, Zypern
Villa
Foinikaria, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 468 m²
Diese erstaunliche Villa befindet sich in Finikaria, Limassol und ist eine Probe der moderne…
$2,96M
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Immobilienangaben in Koinoteta Phoinikarion, Zypern

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