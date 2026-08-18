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Wohnimmobilien in Koinoteta Phoinikarion, Zypern

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11 immobilienobjekte total found
Wohnung in Foinikaria, Zypern
Wohnung
Foinikaria, Zypern
Exklusives Land in Finikaria 2,342 qm, auf dem Hügel mit unverbauter/panoramischer Aussicht …
$316,889
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Haus 2 Schlafzimmer in Foinikaria, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Foinikaria, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Ein bemerkenswertes neues Projekt im Luxusleben in Finikaria, Limassol. Nur 15 Fahrminuten v…
$1,42M
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Foinikaria, Zypern
Wohnung 6 Schlafzimmer
Foinikaria, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Zwei schöne Residenzen teilen ein großes Grundstück von 6500m2 und genießen schöne Landschaf…
$1,44M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Haus 2 Schlafzimmer in Foinikaria, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Foinikaria, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Wiederverkauf 2-Zimmer Doppelhaus in Foinikaria, Limassol. Das Anwesen bietet 180 m2 Wohnflä…
$314,564
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Immobilienagentur
VIDI GROUP
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English, Русский
Villa in Foinikaria, Zypern
Villa
Foinikaria, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 468 m²
Diese erstaunliche Villa befindet sich in Finikaria, Limassol und ist eine Probe der moderne…
$2,96M
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VIDI GROUP
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Foinikaria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Foinikaria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Zu verkaufen: eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung im Fremont Park, die familienfreundliches Wohn…
$730,758
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow in Foinikaria, Zypern
Bungalow
Foinikaria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 400 m²
Ein ziemlich atemberaubendes Anwesen auf dem Markt, ein riesiges 3 Schlafzimmer Bungalow in …
$2,25M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Foinikaria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Foinikaria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Zum Verkauf: eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung in Flow, bietet modernes Wohnen nur wenige Minu…
$730,758
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Haus 3 Schlafzimmer in Foinikaria, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Foinikaria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 310 m²
Dieses Haus befindet sich in Finikaria, Limassol. Es befindet sich in einer ruhigen Gegend m…
$864,973
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Foinikaria, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Foinikaria, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Zu verkaufen: eine moderne 1-Zimmer-Wohnung im Fremont Park, die Komfort und Bequemlichkeit …
$319,412
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Foinikaria, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Foinikaria, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Zum Verkauf: eine stilvolle 1-Zimmer-Wohnung in Flow, bietet modernen Komfort und urbanen Ko…
$319,412
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Immobilienangaben in Koinoteta Phoinikarion, Zypern

mit Garten
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