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Villen zur Langzeitmiete in Koinoteta Phoinikarion, Zypern

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1 immobilienobjekt total found
5-Schlafzimmer-Villa in Foinikaria, Zypern
5-Schlafzimmer-Villa
Foinikaria, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Eine geräumige und schön präsentierte 5-Zimmer-Villa ist in der ruhigen Gegend von Germasoge…
$11,558
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