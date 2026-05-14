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Monatliche Miete für Häuser mit Meerblick in Koinoteta Parekklesias, Zypern

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villen
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1 immobilienobjekt total found
5-Schlafzimmer-Villa in Parekklisia, Zypern
5-Schlafzimmer-Villa
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Diese geräumige freistehende Villa bietet komfortables Wohnen in der gewünschten Gegend von …
$5,861
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