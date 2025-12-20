Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für Häuser mit Bergblick in Koinoteta Parekklesias, Zypern

villen
3
1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Geräumiges 3-Zimmer-Wohnung zur Miete in Parekklisia, Limassol. Großes Grundstück, Garten, P…
$4,544
pro Monat
Immobilienangaben in Koinoteta Parekklesias, Zypern

mit Garten
