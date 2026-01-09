Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Mandrion
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Garten

Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Koinoteta Mandrion, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 90 m²
Diese geräumige Maisonette bietet eine komfortable Wohnfläche von 90 Quadratmetern im charma…
$1,286
pro Monat
