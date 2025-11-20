Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Mandrion
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Koinoteta Mandrion, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
FOR RENT – Seafront Penthouse in Mandria, Paphos An exceptional rental opportunity in one o…
$980
pro Monat
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
