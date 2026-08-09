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Villen in Koinoteta Lempas, Zypern

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Lempa, Zypern
Villa
Lempa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/2
Zum Verkauf wird eine helle und geräumige freistehende Villa in einer sehr beliebten Gegend …
$755,172
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Immobilienangaben in Koinoteta Lempas, Zypern

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