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Stadthäuser in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

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3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Reihenhaus
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 183 m²
Zum Verkauf: Entdecken Sie modernes Wohnen in diesem Unterbau-Stadthaus mit 140 m2 Innenfläc…
$812,696
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Reihenhaus in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Reihenhaus
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 183 m²
Zum Verkauf: Entdecken Sie modernes Wohnen in diesem Unterbau-Stadthaus mit 140 m2 Innenfläc…
$815,141
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Reihenhaus in Agios Tychonas, Zypern
Reihenhaus
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Modernes Stadthaus im Bau in der renommierten Gegend von Agios Tikhonas. Die geräum…
$804,348
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Immobilienangaben in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

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