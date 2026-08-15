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Gewerbeimmobilien in Klirou, Zypern

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 1 041 m² in Klirou, Zypern
Gewerbefläche 1 041 m²
Klirou, Zypern
Fläche 1 041 m²
Das Anwesen ist ein zweistöckiges gemischt genutztes Gebäude in Clear. Es befindet sich am E…
$1,08M
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Gewerbefläche 1 433 m² in Klirou, Zypern
Gewerbefläche 1 433 m²
Klirou, Zypern
Fläche 1 433 m²
Zweistöckiges Gebäude in Klirou. Das Gebäude besteht aus 2 Geschäften im Erdgeschoss und 4 W…
$1,08M
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