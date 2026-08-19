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Wohnimmobilien in Kato Deftera, Zypern

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26 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 2
Fläche 104 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in Ekali - Limassol Province, with 86 sq.m…
$245,242
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Wohnung 3 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 3
Fläche 144 m²
Eine Wohnung mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Oroklini - Larnaca. Es hat 11…
$253,749
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Wohnung 3 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 3
Fläche 126 m²
Ground floor apartment of three bedrooms for sale in Archangelos / Anthoupolis - province of…
$254,958
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Wohnung 1 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 1
Fläche 66 m²
One bedroom new apartment for sale in Neapolis - Limassol Province, with 54 sq.m. covered in…
$254,958
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Wohnung 1 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 1
Fläche 72 m²
One bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 60 sq.m. covered inte…
$246,243
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Ferienhaus 4 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Ferienhaus 4 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 4
Fläche 161 m²
Ein unabhängiges Haus mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in der Gegend von Kallithea - Provi…
$244,959
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 2
Fläche 94 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with…
$253,749
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Ferienhaus 3 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Ferienhaus 3 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 3
Fläche 154 m²
Ein unabhängiges Haus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Oroklini - Larnaca, …
$243,798
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Villa 3 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Villa 3 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 3
Fläche 185 m²
Ein Haus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in der Gegend von Xylofagou - Provinz Larnaca. D…
$252,381
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Wohnung 3 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 3
Fläche 130 m²
For sale under construction of a three-bedroom apartment in Strovolos - province of Nicosia,…
$243,798
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Wohnung 2 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 2
Fläche 108 m²
For sale under construction two bedroom apartment in Agios Athanasios - Limassol, with 87 sq…
$253,749
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Wohnung 2 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 2
Fläche 97 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 77…
$244,959
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Wohnung 2 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 2
Fläche 97 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 77…
$244,959
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Zimmer 3 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Zimmer 3 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 3
Fläche 163 m²
Unabhängiges Haus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in Lakatamia - Provinz Nikosia, mit 163…
$242,745
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Wohnung 2 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 2
Fläche 111 m²
Two bedroom apartment under construction with for sale in Agia Fila - Limassol Province, wit…
$245,242
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Wohnung 2 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 2
Fläche 100 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in der Provinz Ekali - Limassol, mit 86 qm. überdachte Innen…
$244,959
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Ferienhaus 2 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Ferienhaus 2 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 2
Fläche 209 m²
For sale under construction a detached two bedroom house in Kolossi - Limassol province, wit…
$254,958
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Wohnung 3 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 3
Fläche 146 m²
Three bedroom penthouse apartment for sale under construction in Lakatamia area - Nicosia pr…
$242,484
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Ferienhaus 2 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Ferienhaus 2 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 2
Fläche 213 m²
Zu verkaufen im Bau ein freistehendes Haus mit zwei Schlafzimmern in der Provinz Kolossi - L…
$254,958
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Wohnung 2 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 2
Fläche 102 m²
Two bedroom apartment under construction for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with…
$255,252
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Wohnung 2 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 2
Fläche 95 m²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$256,253
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Wohnung 2 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 2
Fläche 102 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung im Bau zum Verkauf in Mesa Geitonia - Provinz Limassol, mit 80 qm. überd…
$245,242
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Villa 3 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Villa 3 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 3
Fläche 185 m²
Ein Haus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in der Gegend von Xylofagou - Provinz Larnaca. D…
$252,381
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Wohnung 2 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 2
Fläche 109 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Agia Fyla - Provinz Limassol, mit 79 qm überdachte Innenr…
$244,959
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Wohnung 2 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 2
Fläche 104 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in der Provinz Ekali - Limassol, mit 86 qm. überdachte Innen…
$245,242
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Wohnung 3 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 3
Fläche 130 m²
$255,252
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Immobilienangaben in Kato Deftera, Zypern

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