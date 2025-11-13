Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Kalavasos
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Kalavasos, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Kalavasos, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Kalavasos, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Kalavasos, Larnaka, Zypern
$486,338
