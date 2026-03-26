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Haus mit Garten kaufen in Ineia, Zypern

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Haus 7 Schlafzimmer in Ineia, Zypern
Haus 7 Schlafzimmer
Ineia, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 218 m²
Schöne große entworfen Haus befindet sich in einem der traditionellen Dörfer von Paphos. Inn…
$692,671
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