Häuser in Ineia, Zypern

3 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Ineia, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Ineia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Situated on a generous 700 m² plot, this charming property has been fully renovated in 2025 …
$310,065
Villa in Ineia, Zypern
Villa
Ineia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Drei (3) Schlafzimmer Haus zur Miete im schönen Innia Dorf, Paphos mit einem atemberaubenden…
$505,916
Haus 2 Schlafzimmer in Ineia, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Ineia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Discover a charming home in the picturesque village of Ineia. This beautiful resale house of…
$203,212
Immobilienangaben in Ineia, Zypern

