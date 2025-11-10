Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Giolou
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Garten

Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Giolou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Giolou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Giolou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
For rent: a charming south-facing maisonette in the peaceful village of Giolou. This fully f…
$871
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen