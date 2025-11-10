Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Giolou
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Giolou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Giolou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Giolou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
For rent: a charming south-facing maisonette in the peaceful village of Giolou. This fully f…
$871
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Giolou, Zypern

mit Garten