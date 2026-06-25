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Bungalows in Fyti, Zypern

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Bungalow in Fyti, Zypern
Bungalow
Fyti, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Zu verkaufen ist ein geräumiges, freistehendes Bungalow-Haus in der ruhigen Gegend von Lasa,…
$966,997
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Immobilienangaben in Fyti, Zypern

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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