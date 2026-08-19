Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Fasoula Lemesou
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Fasoula Lemesou, Zypern

;
2 immobilienobjekte total found
Villa in Fasoula Lemesou, Zypern
Villa
Fasoula Lemesou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Bali Haus A - ein einzigartiges Haus in Palodia, Limassol, wo Bali-inspirierte Architektur a…
$1,10M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Limassol District, Zypern
Villa
Limassol District, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Diese atemberaubende freistehende Villa wird in einem Projekt in der renommierten G…
$3,37M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Fasoula Lemesou, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen