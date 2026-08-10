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Stadthäuser in Famagusta, Zypern

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Reihenhaus in Kapparis, Zypern
Reihenhaus
Kapparis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
Dieses Anwesen befindet sich in einem prestigeträchtigen Gebiet mit neuer Infrastruktur, ein…
$383,361
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Immobilienangaben in Famagusta, Zypern

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