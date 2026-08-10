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Studios in Famagusta, Zypern

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2 immobilienobjekte total found
Studio 2 zimmer in Famagusta, Zypern
Studio 2 zimmer
Famagusta, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 3
Готовый блок в новом комплексе апартаментов и вилл в 50 м от собственного   пляжа, с действу…
$109,442
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Studio 1 zimmer in Famagusta, Zypern
Studio 1 zimmer
Famagusta, Zypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
🌿 Resort-Stil Leben mit einem Fluss TouchStudios und Duplexs zum Verkauf – Perfekt für Wohne…
$102,266
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Immobilienangaben in Famagusta, Zypern

Günstige
Luxuriös
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